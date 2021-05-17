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破天荒同行合作！Adidas推最環保波鞋碳足跡僅2.94KG【環保商機】

商管策略 16:59 2021/05/17

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環保已成為各大企業關注的議題。最近 Adidas 罕有跟同業合作，推出全用環保物料生產的波鞋，其碳足跡只有一般波鞋的 1/4。這對號稱「世上最環保」的波鞋，暫時只會向收藏家發售，限量 100 對。

疫情下租用需求大增　日本MUJI推兒童家具月租見下頁

Adidas 早前跟初創 Allbirds 合作，推出 Futurecraft.Footprint 環保波鞋。波鞋的原料全部使用回收廢料或木漿等天然材料製成，雖然原料無染色，但顏色仍是純白色，與大眾認知的環保無染色會是亞麻色的情況不同。因為鞋面紡織品在純化過程中去除自然色，使鞋的顏色符合基本又百搭的波鞋樣貌。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

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英國品牌竟成日本名物？KitKat用「哈默定律」攻入日本市場見下頁

碳足跡也是環保波鞋的賣點，生產一對波鞋其重量會影響當中產生的碳足跡，把原料運到工廠、如何進行製造管理、運送產品到最後棄置，所以一對鞋愈重，更容易引起碳足跡波動。

Allbirds 永續部門負責人中村花表示，重量是最容易被忽視的範圍，但卻是減少產生碳足跡最容易的方法。

推植物「奶」Wunda　Nestle 搶植物基食品商機見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：adidas

撰文 : 廖淑瑩

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