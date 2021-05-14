【全球最強口罩】 支援 FFP3 / KF99 / TypeiiR / Lv3! SAVEWO 3DMASK EXTREME PRO

香港口罩廠 SAVEWO 表示，3DMASK EXTREME PRO 已成功通過多項測試。



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SAVEWO 3DMASK EXTREME PRO 以完美成績通過韓國 KMOL-2017-64 KF99 測試，成為全球首款同時達到 FFP3 / KF99 / TypeiiR / ASTM LEVEL3 的專業呼吸器！



「KF」（Korean Filter）是韓國健保局制訂的口罩專屬標準，分別有 KF80﹑KF94 以及 KF99 共 3 種等級。KF94 要有效阻隔 94% 或以上的鹽油粒子；KF99 更能有效阻擋約 99% 或以上的鹽油粒子。EXTREME PRO 憑著最新 Type.Cool+ EX 和 FleXnet 等技術，不但通過超高過濾率考驗，還以少於 14 Pa 的超低呼吸阻力完成測試，遠佳於 KF99 的合格要求（少於100Pa），成為全世界最低呼吸阻力的量產型 KF99 呼吸器！暫時 EXTREME PRO 口罩只供醫護人員優先購買，詳情可向廠方查詢。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。