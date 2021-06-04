【推廣新招】全球首創用盲盒賣口罩! 提供超過十款可愛 Snoopy 圖案款式現貨發售【附全套口罩設計圖】

異度空間工作室早前已獲得正式授權，可生產及在香港及澳門地區銷售 Snoopy 口罩。Snoopy 盲盒口罩再次到貨。



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盲盒是近年十分熱門的銷售方式，中國的盲盒銷情更是火熱，有企業更因賣盲盒可以上市集資。盲盒即是商品沒有列明內含指定款式，商品內含的款式全是隨機發放，如果買家買購買各款儲成一套的話，可能需要購買很多盒。但因為盲盒的刺激性，更能惹起買家的購買意慾。

講回今次異度空間工作室發售的 Snoopy 口罩，廠方暫時發布約 12 個 Snoopy 圖案款式 (詳見下圖)，圖案會激光刻上口罩。每盒口罩的款式是隨機放入，所以一盒不一定會齊款，某些款式或許會重複。一位口罩共有 15 個口罩，當中有一片一定是特別版。一盒口罩售價為 $120，口罩為立體款，成人尺寸（Savewo Ultra M剪裁），白色口罩配黑色扁耳繩，並提供 KF94 + ASTM Level 3 高防。



此 Snoopy 口罩再次到貨，買家可到官網購買。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。