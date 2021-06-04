  • 27°C
香港時間 : 2021604日 (週五) 19:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【推廣新招】全球首創用盲盒賣口罩! 提供超過十款可愛 Snoopy 圖案款式現貨發售【附全套口罩設計圖】

商管策略 16:22 2021/06/04

分享：

異度空間工作室早前已獲得正式授權，可生產及在香港及澳門地區銷售 Snoopy 口罩。Snoopy 盲盒口罩再次到貨。
                                         
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】  

盲盒是近年十分熱門的銷售方式，中國的盲盒銷情更是火熱，有企業更因賣盲盒可以上市集資。盲盒即是商品沒有列明內含指定款式，商品內含的款式全是隨機發放，如果買家買購買各款儲成一套的話，可能需要購買很多盒。但因為盲盒的刺激性，更能惹起買家的購買意慾。

講回今次異度空間工作室發售的 Snoopy 口罩，廠方暫時發布約 12 個 Snoopy 圖案款式 (詳見下圖)，圖案會激光刻上口罩。每盒口罩的款式是隨機放入，所以一盒不一定會齊款，某些款式或許會重複。一位口罩共有 15 個口罩，當中有一片一定是特別版。一盒口罩售價為 $120，口罩為立體款，成人尺寸（Savewo Ultra M剪裁），白色口罩配黑色扁耳繩，並提供 KF94 + ASTM Level 3 高防。

此 Snoopy 口罩再次到貨，買家可到官網購買。

【其他內容】 【每個只售 $1.28】韓國製造 ACE KF94 四層 3D 立體口罩 售 $128/100個

    點擊圖片放大
    +4
    +3


【其他內容】【附購買連結】平過疫前價! 99% 過濾日本製造 Azfit 口罩 特價售 $39/30個 
 

    點擊圖片放大
    +3
    +2


【其他內容】 轉用水駐極溶噴布! 運動超透氣 愛的家 Sports 系列口罩即日開賣
 

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 
口罩購買連結<<

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

相關文章

【附優惠碼】獅子山口罩新優惠 買滿 $100 即減 $30
2021/05/12
【附優惠碼】獅子山口罩新優惠 買滿 $100 即減 $30
多種顏色! HK Medical Mask 日式四摺 Lv3 口罩 新色新尺寸登場 特價售 $50/50個
2021/05/14
多種顏色! HK Medical Mask 日式四摺 Lv3 口罩 新色新尺寸登場 特價售 $50/50個
【K Kwong 推介】追加新貨再度特價! 採用德國熔噴布+香港製造 Lv3 口罩售 $38/50個【附購買網址】
2021/05/13
【K Kwong 推介】追加新貨再度特價! 採用德國熔噴布+香港製造 Lv3 口罩售 $38/50個【附購買網址】

你可能感興趣

【附優惠碼】獅子山口罩新優惠 買滿 $100 即減 $30
19:10 2021/05/12
【附優惠碼】獅子山口罩新優惠 買滿 $100 即減 $30
多種顏色! HK Medical Mask 日式四摺 Lv3 口罩 新色新尺寸登場 特價售 $50/50個
18:31 2021/05/14
多種顏色! HK Medical Mask 日式四摺 Lv3 口罩 新色新尺寸登場 特價售 $50/50個
【K Kwong 推介】追加新貨再度特價! 採用德國熔噴布+香港製造 Lv3 口罩售 $38/50個【附購買網址】
00:43 2021/05/13
【K Kwong 推介】追加新貨再度特價! 採用德國熔噴布+香港製造 Lv3 口罩售 $38/50個【附購買網址】
香港 著數優惠 口罩

上一篇文章

【有望翻身？】虧損近5億．關閉150間分店 中國吉野家靠平價一人任食火鍋「自救」？

下一篇文章

【疫市外賣】由燉品到港式小食 Whatsapp 落單四小時內發貨 即食雞翼尖拓家庭市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣