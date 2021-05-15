【疫市營商】加強優惠外賣搶夏日檔期　台式飲品店推沙冰疫後反擊

▲ 木衛二香港鑄茶所。

新冠肺炎疫情反反覆覆，餐飲業首當其衝，有本地台式飲品店推多款台灣特色地道小食、新鮮水果沙冰飲品及優惠盼能推高營業額。

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「木衛二香港鑄茶所」負責人廖健偉（Fred）坦言，防疫措施經常變化令市民疲於奔命，餐飲業同行無所適從。 最新措施要在短短限期內額外加入高規格的通風設備已難適應，而店舖到底可以坐多少人、晚市能夠營業到何時、進入店舖內的相應防疫措施皆經常變化，無論是店員和客人難以適應。

現時木衛二晚上七點半便會休息，比之前提早關門半小時，看似影響不大，但荃灣店近門口的特色手泡茶專區已經因為顧及客人感受而暫停使用，僅保留收銀用途。廖健偉說：「手泡茶專區比較開揚，部分客人介意產品在寬敞開揚的手泡茶專區製作，我們現在便乾脆統一在手調飲品水吧位置內做飲料。」

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廖健偉表示，客人已經開始習慣外賣，影響銷情的重點仍是晚市是否重啟，為了進一步推高銷量，木衛二推出數款夏日水果沙冰飲品並加入優惠。他說：「現在我們會較多在社交媒體做宣傳，亦會嘗試很多不同的新產品。為了開拓新收入，店舖更自家製作台灣地道小食、如台式鹽酥雞及炸地瓜球、以及糕點。優惠方面、店舖亦在其九龍灣新店設下午茶優惠時段，客人憑優惠券並購買飲品一杯便可獲贈一客鹽酥雞或炸地瓜球。 為了開拓客源，我們現在都會積極推動自己的外賣業務。」

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