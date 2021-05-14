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【最新進展】7-Eleven直營店對撼加盟店　小店主竟聘24小時保安駐守

商管策略 16:44 2021/05/14

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保安竟進駐便利店？日本大阪府的 7-Eleven 「東大阪南上小阪店」早前跟總公司因營業時間產生分歧，總公司甚至在加盟店對面開店「打對台」！加盟店店主松本實敏最近為了保障自身利益，更聘請兩名保安 24 小時看管店舖。

大阪 7-Eleven 特許經營店旁開新店對抗 打壓加盟者還是保障居民利益？見下頁

據日媒報道，在 2019 年 12 月，日本 7-Eleven 總公司與「東大阪南上小阪店」的加盟店主松本實敏正式結束合作契約，原因是總公司在該年 2 月發現他違反總公司的規定，未有 24 小時營業服務顧客，當時松本實敏聲稱是員工過勞和人力短缺，才會取消在凌晨 1 時至 6 時營業。

不過事件最近有新發展，松本實敏擔心只擁有「地上產權」商店的他，會遭到擁有「土地所有權」的日本 7-Eleven 總公司侵害權益，所以才會聘用兩名保安 24 小時輪班駐守。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

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Donki 再開分店擴充！東京站店主打手信・高價酒見下頁

此外，總公司為了不讓當地居民的生活受影響，因此在加盟店旁邊的空地開設一間全新的 7-Eleven，開業至今已經吸引不少人朝聖。但由於兩間店舖的距離只有 5 米，松本實敏擔心「擦槍走火」，所以他嚴禁非購物的市民進入，也不能在店舖門口拍攝。

市愈差愈有生意！日本零售業小店收入連續11年增長見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：Meredith P.@Flickr、城市學、号外NET

撰文 : 廖淑瑩

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