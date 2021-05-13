【窩心小店】唔洗再食「粟米肉磚飯」！本地小店免費送Pizza冬甩　為隔離檢疫人士打氣

早前被送往隔離營的檢疫人士，大呻營內膳食仿如「劣食」，網上更流傳賣相猶如瓷磚的「疑似栗米肉餅飯」，甚至發生集體食物中毒事件。雖然特區政府已宣布更換飯盒供應商，但營內膳食質素引起社會關注。有本地小店近日向於 3 個地點隔離檢疫的市民，免費送上 Pizza 和冬甩，用食物為他們「打打氣」。

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Pizza 店 Dough Bros 近日免費向觀塘帝盛酒店、竹篙灣及鯉魚門隔離中心檢疫的市民，免費送上 Pizza 和冬甩。除了為隔離檢疫的市民送上食物，小店也附上親手寫的字條，鼓勵市民「Stay strong」！

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Photo：Dough Bros. Hong Kong、痞客邦