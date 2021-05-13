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【窩心小店】唔洗再食「粟米肉磚飯」！本地小店免費送Pizza冬甩　為隔離檢疫人士打氣

業界頭條 17:01 2021/05/13

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早前被送往隔離營的檢疫人士，大呻營內膳食仿如「劣食」，網上更流傳賣相猶如瓷磚的「疑似栗米肉餅飯」，甚至發生集體食物中毒事件。雖然特區政府已宣布更換飯盒供應商，但營內膳食質素引起社會關注。有本地小店近日向於 3 個地點隔離檢疫的市民，免費送上 Pizza 和冬甩，用食物為他們「打打氣」。

送現金券已是「小兒科」？各國企業如何鼓勵員工接種新冠肺炎疫苗見下頁

Pizza 店 Dough Bros 近日免費向觀塘帝盛酒店、竹篙灣及鯉魚門隔離中心檢疫的市民，免費送上 Pizza 和冬甩。除了為隔離檢疫的市民送上食物，小店也附上親手寫的字條，鼓勵市民「Stay strong」！

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

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派100元現金券予已打疫苗顧客 酒吧協會：為生存乜都要試見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Dough Bros. Hong Kong、痞客邦

撰文 : 廖淑瑩

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