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【營商有計】夥田宮再辦模型四驅車比賽　靜岡酒店推特別住宿計劃谷入住率

業界頭條 18:01 2021/05/13

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全球新冠肺炎疫情持續，卻無阻大家準備後疫情安排玩樂的心情。最近日本靜岡縣的 Tsumagoi Resort Sai no Sato 度假酒店宣布，將於 5 月底舉辦迷你模型四驅車比賽。

【救市攻略】無法外遊奇招救生意 日本旅行社推90分鐘環遊世界見下頁

田宮（Tamiya）舉辦的第五屆迷你四驅車「TSUMAGOI」大獎賽，將於 5 月 29 日及 30 日舉行， Tsumagoi 酒店提供場地作跑道和田宮銷售區外，酒店方推出相應的特別住宿計劃外，望提升入住率。

該酒店指明，參賽者報名需到田宮 Tamiya 官方網站填寫申請表（詳情按此），而自駕到場觀賽者，需要另外支付 500 日圓（約港幣 35 元）一日停車費。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

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【疫市營商】日本優質白米出口潛力大 JA全農國際白米開拓中國市場見下頁

酒店官網指只在比賽當日前報名住宿計劃專用通道參加 30 日比賽，及提供「特別入場券」，只需 9,350 至 12,430 日圓（約港幣 662 至 880 元） 享用露天浴場及溫泉住宿以外服務，在禮品店中享 10% 折扣優惠。

【景氣調查】憂 5 月「黃金周」現新一波疫情 日本兩成企業下年財年凍結或減少招聘見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：sainosato.jp

撰文 : 鍾采餘

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