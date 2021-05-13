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【先試後買】疫情下租用需求大增　日本MUJI推兒童家具月租服務

商管策略 16:02 2021/05/13

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在新冠肺炎疫情下，市民減少外出，令家具租用需求增加。日本無印良品（Muji）最近推出兒童家具月租服務，包括嬰兒床及兒童椅子等傢俬，顧客可按需要選擇租用時間，當租用時間完結後，顧客還可以購回產品。

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無印良品去年曾試行傢俬租用服務，公司認為在新冠疫情持續的情況下，這類服務今後仍有一定需求。是次提供租用產品有橡木嬰兒床及兒童椅子，顧客可以選擇租用時間，例如租用嬰兒床 3 個月的每月租金為 6,500 日圓（約港幣 460 元）、18 個月的每月租金為 3,000 日圓（約港幣 212 元），而嬰兒床的售價為 59,800 日圓（約港幣 4,234 元）。

無印良品除了出租家具，亦出租挪威 STOKKE 兒童椅子 TRIPP TRAPP 。租用產品 24 個月的每月租金為 1,300 日圓（約港幣 92 元）、6 個月的每月租金為 2,000 日圓（約港幣 141 元）。

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使用月租服務的顧客，還可以在租約到期後直接購買商品，公司指到期歸還家具會在更換零件後，計劃再次出租給其他客戶。無印良品將在未來逐步增加提供月租服務的店舖，還考慮推出網上辦理手續的月租服務。

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：Live Japan、Stokke

撰文 : 廖淑瑩

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