網上不時有顧客反映購買食品後，發現產品內有異物甚至是昆蟲屍體。不少企業接到投訴後，都會盡力安撫顧客的情緒。但最近一名英國女子購買知名品牌的咖啡粉後，發現有蜘蛛屍體，向公司反映後，對方的「賠償方案」反而令她更憤怒。

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《Hull Daily Mail》報道，當地一名女子在雀巢（Nestlé）三合一咖啡內發現蜘蛛屍體。當時她撕開包裝準備倒出咖啡粉時，發現 1 隻肢體扭曲的蜘蛛屍體掉出來，讓她極度震驚，馬上向雀巢投訴，並對任何粉包產生陰影，特別是咖啡。

當她向官方反映後，對方僅提供價值 15 英鎊（約港幣 164 元）的優惠券。她對公司的行為感到不解，認為對方想利用優惠券了事，讓她購買更多產品。

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雀巢則堅稱事件非常罕見，公司發言人指，廠房在所有生產環節都制定嚴格的程序。這種類型的投訴非常罕見，公司將調查此事是如何發生，並在必要時採取措施確保事年情不會再發生。

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Photo：Packaging Europe、Hull Daily Mail、unsplash