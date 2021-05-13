【救市奇招】澳航推客機「超級月亮」觀賞之旅　每位盛惠9100元

新冠肺炎疫情下，各國航空公司要想盡辦法挽救生意；有轉攻貨機，亦有航空公司靈活運用客機，推出各種新奇行程，吸引本地旅客。其中澳洲航空（Qantas） 因應今月 26 日會出現「超級月亮」，推出「帶我去看超級月亮」活動，乘客可乘坐客機，於當日觀賞「超級月亮」，票價為 1,499 澳元（約港幣 9,145 元）。

無法外遊奇招救生意 日本旅行社推90分鐘環遊世界【見下頁】

「帶我去看超級月亮」活動只有 100 個名額，乘客可乘坐澳航商務艙，在 4.3 萬呎高空欣賞「超級月亮」。活動當日，乘客會在悉尼澳航的休息室集合，現場會提供小食、飲品及娛樂活動。登機後，客機會飛到 4.3 萬呎的高空，讓乘客可以在空中欣賞「超級月亮」，澳航還貼心地安排 1 位天文學家在現場進行講解，讓乘客了解更多天文知識。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

沖繩手信店「沖繩屋」不敵疫情結業 批政府無支援零售業【見下頁】

靈活運用客機的不只澳航，全日空 (ANA) 早前推出機上婚禮套餐，將容納過百人的波音 777 客機變成婚禮會場。新人可以在機艙內進行結婚儀式，甚至可以在停機坪、機場休息室等地拍攝。

無團出導遊耳機公司零收入 轉學校・本地遊生意倒升3倍【見下頁】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Simple Flying、Qantas