【K Kwong 推介】追加新貨再度特價! 採用德國熔噴布+香港製造 Lv3 口罩售 $38/50個【附購買網址】

雖然上次 K Kwong 表示已是最後一次為市民搜羅平價高質口罩，但因為上次開售地點不方便，令不少人無法購得，所有今次特別追加一次在網上發售口罩活動。



【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】

新一次發售的優惠口罩，最抵用是依然是 Lv3 級的香港製造口罩，售價低至 $38/50 個 (詳見下圖)。此口罩最特別是採用最高級別德國熔噴布，並非國產貨。今次還有不少之前從未售賣的圖案口罩，詳情可見下圖。特惠口罩發售限期：5 月 13 至 16 日。



K Kwong 補充，因為網站用信用卡要收手續費，所以價格都微微調整了！

【其他內容】 【附購買方法】韓國製造! SNOOPY KF-AD 口罩售 $59/50個 有成人和中童款



▼ 點擊圖片放大 +5 +4



口罩購買網址<<<



【其他內容】【靚色】日本版 Medicom Pro-Lane 專業級口罩 百佳超市優惠價售 $65/50個

【其他內容】 有優質正印! 香港製造! AiCare Level 2 口罩售 $19/30個



購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。