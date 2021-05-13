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多種顏色! HK Medical Mask 日式四摺 Lv3 口罩 新色新尺寸登場 特價售 $50/50個

行內熱話 00:05 2021/05/13

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香港口罩廠 HK Medical Mask 推出日式四摺新口罩。
                                       
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】  

HK Medical Mask 新推出灰色和白色日式四摺口罩，此外除 175mm 外，同時亦會推出 160mm 款式，更切合用戶需要。為了配合新品上市，HK Medical Mask 的全系列多種顏色四摺款式均會以特價 $50 發售(50 個非獨立裝/30個獨立裝)，為期 10 天。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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