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【疫市營商】疫情回穩婚宴市場復甦　接送公司一條龍服務串連更多生意

商管策略 17:38 2021/05/14

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們車隊本身也會接載婚禮散客，新服務出爐後，就可以串連更多生意。

新冠肺炎疫情有緩和之勢，婚宴市場慢慢重回正軌。有汽車租賃公司計劃推出一站式婚宴服務，為新人提供更具性價比的選擇。

本地手工香水疫市難突圍　參展比擺市集更易開拓市場見下頁

客車租賃接送公司「Olimo」擁有 9 架電動車，是全港最大規模的電動車接送車隊創辦人江潓錤（Diana）說：「新冠肺炎疫情緩和，開始再有婚宴舉辧。我們便跟婚宴服務相關商會的公司推出一條龍服務，除了我們會做花車接送外，計劃亦會有證婚律師、婚紗公司等專業公司加入，提供全套婚宴服務。」

江潓錤解釋，不少新人都會聘請婚禮顧問作為中間人，代為安排不同服務，但亦有新人想在不經中間人直接多間專業公司直接聯繫，省卻中間人花費之餘，溝通上亦能做得更好。尤其現時疫情反覆，婚宴就算訂好都經常出現變數，新人直接與公司聯絡，彼此可以省去麻煩。

【局長會客室】中小企疫境求生見下頁

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即將重啟新加坡旅遊氣泡　旅議會：業界恢復元氣要以年計見下頁

江潓錤說：「婚禮顧問也不會只服務一對新人。相對下新方法能改善效率及省錢。對我們來說，營運亦更有效率，例如我們車隊本身也會接載婚禮散客，新服務出爐後，就可以串連更多生意。我們正與各大酒店接洽，研究不同的場地服務，希望短時間內服務能夠面世。」

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撰文 : 陳文政

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