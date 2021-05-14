【港店情懷】中式繡花拖鞋延續傳統　老店主：有體力精神會繼續做下去

60、70 年代繡花拖鞋紅極一時，中產家庭大量入購繡花拖鞋供座上客一用，時至今日兜售繡花鞋的老間寥寥可數，九龍區尚有 1 間碩果僅存的繡花拖鞋店，坐落油麻地彌敦道樓梯間。

時代轉變，傳統繡花店破舊立新吸引客戶，故增設不同種類鞋款增加收入。記者發現，櫥窗外擺放小童系列的鞋款，時裝鞋迎合市場。榮華花鞋負責人蘇偉樵表示：「鞋種類較多元化，生意才會好。以前只有成人款，直至近 10 年開始兜賣小童系列款式，我們有些母女裝款式。」

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▲ 近年入購多款時裝鞋迎合市場

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繡花拖鞋得以世代流傳，除了老店默默堅守，另一邊廂老顧客推介給下一代，跨代延續繡花拖鞋傳統。蘇偉樵又指：「不少年輕人購買，因店內的繡花拖鞋具特色，款式較卡通和現代感。我覺得主要是顧客著得舒服，吸引他們回頭，很多客人帶上一家添置繡花拖鞋。」

榮華花鞋回頭客多數是外國華僑。蘇偉樵又稱，店舖較多外國華僑顧客，因移民外地關係，通常網上挑選款式，再委托親戚購賣繡花拖鞋。被問到高峰期生意銷量，他又說：「將近年末銷售 100 多對拖鞋，平日一定做不到這銷量。」

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年過 70 多歲的他，在榮華花鞋經營 28 年，事實上這店舖原先由大廈業主經營，後來蘇偉樵頂手一直營運至今，一路走來見証著油麻地彌敦道的變遷。他又指：「舊有金城銀行已清拆，以前賣燒味的餐廳消失，最主要是租金飄升至 40 萬元，經營不下便轉手。」

平均 100 元一對繡花拖鞋價錢實惠。蘇偉樵感概：「最緊要店舖支出項少，因沒有聘請夥記，兩位老人家才可繼續經營。我到這歲數已超額，有體力和精神會繼續經營下去，現時客人也不捨得我離開。」

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