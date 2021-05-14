【疫市營商】後疫情找新客戶靠社媒　專家：LinkedIn命中率比Facebook更高

後疫情時代尋找客戶少不免要靠社交媒體做宣傳，有業內人士指出現時 LinkedIn 效果比 Facebook 更好，並透過 LinkedIn 成功為客戶找到合作對象。

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創科平台「Ooosh Tech Lab」除了提供共享工作間、創投及孵化器服務外，亦有提供協助科技轉型的市務推廣服務，公司創辦人鄭煒恒（Jeffrey）指出在社交媒體推廣方面， LinkedIn 的效果已經比 Facebook 更好，國外亦有相關的數據佐證。

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▲ 創科平台「Ooosh Tech Lab」創辦人鄭煒恒（Jeffrey）。

他說：「原因有兩個，第一是蘋果的 iOS 改版，對數據監控更嚴格，Facebook 難以收到關鍵訊息，自然難以推送相關資訊給客戶；第二是 Facebook 的性價比愈來愈低，不少客戶都反映 Facebook 宣傳進入了瓶頸，在 Facebook 投入金錢也不必能吸引到多少新客戶。」

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Jeffrey 指出要做到一步到位的市場推廣並不容易， 在 Facebook 做宣傳的用戶會希望知道什麼人看過廣告，透過分析客戶資訊便能對市場有準確判斷，就算今次無法推廣產品，未來總有機會再推廣。可是 Facebook 的一大問題是不少用戶都使用虛假資訊，甚至根本沒有個人資料，想分析都無從談起。

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相對下，LinkedIn 用戶的資訊更真確，因為他們確會透過平台去尋找新工作和生意夥伴，同時 LinkedIn 的回應率亦較高，Jeffrey 說：「如果推送的內容和自己有關，不少 LinkedIn 用戶都樂於回應，對於尋找商業合作或者客戶都更有優勢。我已經幫過餐飲業、電商業、培訓機構在 LinkedIn 找到新客戶，命中率確是比 Facebook 高。」

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