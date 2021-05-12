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【附優惠碼】獅子山口罩新優惠 買滿 $100 即減 $30

行內熱話 19:10 2021/05/12

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香港口罩廠獅子山推出新口罩優惠。
                                      
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】  

香港口罩廠獅子山跟 panda mart 合作發售口罩，現在更提供購物滿 $100 即減 $30 優惠 (需輸入優惠碼方可獲優惠，優惠碼見下圖)，優惠期至 5 月 31 日。注意買家需要購買獅子山口罩滿 $100，才可獲 $30 扣減。

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【其他內容】 有優質正印! 香港製造! AiCare Level 2 口罩售 $19/30個 

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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