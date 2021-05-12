【只限一日】香港理的周年優惠 口罩及其他產品全部 7 折發售

香港理的表示，為慶祝周年誌慶，UR SHOP 將會推出優惠。



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UR SHOP 的優惠將在 5月 16 日 (星期日) 推出，當日全店產品特價 7 折, 優惠期由 16 日早上 9 時至晚上 11 時止。買家在 UR SHOP 全單滿 $300 即享免運，如訂單金額不足 HK$300，則運費到付.

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。