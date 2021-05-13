【疫市直擊】健身房禁開半年幾近結業　增物理治療服務轉虧為盈

▲ 健身房加入物理治療服務成功轉虧為盈。

新冠肺炎肆虐，健身行業長時間被勒令停業，有健身房加入物理治療服務，成功轉虧為盈。

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Fivez Fitness & Wellness 聯合創辧人 Tiger Tong 說：「去年受新冠肺炎疫情影響， 1 年裏有近 6 個月無法營業，我們公司佔地 14,000 平方呎，光是租金便要 50 萬元，加上 30 名全職員工，經營壓力非常大。員工都有自己的家庭要養，結業會影響很多家庭，必須要想盡辧法在疫情下存活。」

Tiger 曾經因為受傷坐了三年輪椅，期間閱讀了大量運動治療、物理治療的書籍，他認為香港也有條件將物理治療做得如外國般好，說：「物理治療經常會與跌打作出比較，也有不少人會較為相信跌打，認為跌打的效果到位一點。其實很多時都是因為物理治療的治療效果去到 7、8 成，不太痛就會停止，傷勢仍未完全好番，再配合運動能可以有效根治了。例如韌帶拉長了，由於它無法縮短，所以要練強同部位的細小肌肉群來平衡，有了運動習慣更可防止傷勢復發。」

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去年 12 月起，Tiger 便將物理治療帶入健身室，現時公司有 2 名物理治療師、4 名運動治療師，反應非常好。除了開拓新業務外，Tiger 更積極到各個合作機構分享，開拓新客源。

近期健身室重新開放，物理治療又開拓了新的收入，生意開始轉虧為盈，到上月健身室已成功收支平衡。

▲ Tiger 便將物理治療帶入健身室。

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