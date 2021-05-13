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【觸不到的商機】Elon Musk 加持的虛擬球鞋　RTFKT 如何改變時尚業銷售模式？

數碼轉型 19:01 2021/05/13

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一對不是實物的波鞋，獲 Tesla 創辦人 Elon Musk 「加持」後廣受市場關注。這對由虛擬時尚品牌 RTFKT Studios 設計的「虛擬波鞋」，現時官網上的售價超過 12 萬美元（約港幣 93 萬元） 。「虛擬時裝」的誕生，隨時改變現時時尚產業的銷售模式。

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RTFKT Studios 的營運模式與奢侈品牌沒有分別，且比起奢侈品牌更「珍貴」。其推出的每款虛擬鞋款，都與跟 Louis Vuitton、Dior 與藝術家聯乘的產品一樣，單價高、數量稀少且隨著時間增值。

真正讓 RTFKT Studios 走紅的原因，是品牌在 Instagram 上發表 Elon Musk 穿著虛擬波鞋 Cyber Sneaker 的照片。這對鞋的靈感來自 Tesla 的電動貨車 Cybertruck，其科技感造型吸引大量顧客查詢。

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運動品牌 Nike 早在 2019 年已推出 CryptoKicks 的區塊鏈運動鞋，搭上「虛擬時裝」熱潮。顧客購買 Nike 波鞋時，會獲得 1 對虛擬球鞋及 1 個加密代幣，二者結合即被稱為 CryptoKicks 意為「加密波鞋」。消費者購買多對 CryptoKicks 後，還可以將不同鞋款進行配搭，而這些都會被記錄下來。

不過，比起 CryptoKicks，RTFKT 的概念更前衛。他們主打虛擬概念，利用前衛設計先吸引消費者，再將他們喜愛的虛擬球鞋打變成實體，建立一種數碼與現實的結合，無形中加深了消費者的購物經驗。

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Photo：RTFKT Studios、Nike

撰文 : 廖淑瑩

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