【商會調查】回家鄉親・疫情旅行限制　美商會：逾 4 成公司考慮或計劃離港

香港美國商會（AmCham）公布一項調查，訪問 325 個企業會員中， 42% 表示已考慮或計劃離開香港，原因跟《港區國安法》、新冠肺炎疫情旅行限制、香港競爭力下降等因素有關，影響他們在香港的營商信心。

香港美國商會在 5 月 5 日至 5 月 9 日進行一項調查，訪問了 325 個企業會員，佔所有會員 24%，其中 78 % 企業會員不是香港人。

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調查結果顯示，42% 計劃離開香港的美國企業，有 15 % 選擇年底前離開香港，10% 選擇夏季結束前離開，且 3 % 打算馬上離開香港，而 58 % 企業會員則沒有打算離開香港。

至於計劃離開香港原因， 有 62 % 企業會員認為「港區國安法感到不自在」，新冠肺炎疫情下難出外旅遊，亦有 49% 受訪公司稱回鄉探親。

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▲ 62 % 企業會員認為「港區國安法感到不自在」

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