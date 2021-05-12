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【商會調查】回家鄉親・疫情旅行限制　美商會：逾 4 成公司考慮或計劃離港

業界頭條 15:25 2021/05/12

分享：

香港美國商會（AmCham）公布一項調查，訪問 325 個企業會員中， 42% 表示已考慮或計劃離開香港，原因跟《港區國安法》、新冠肺炎疫情旅行限制、香港競爭力下降等因素有關，影響他們在香港的營商信心。

香港美國商會在 5 月 5 日至 5 月 9 日進行一項調查，訪問了 325 個企業會員，佔所有會員 24%，其中 78 % 企業會員不是香港人。

【疫市營商】飲食・零售業成重災區 調查：7 成在港日企指疫情打擊業務見下頁】 

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

調查結果顯示，42% 計劃離開香港的美國企業，有 15 % 選擇年底前離開香港，10% 選擇夏季結束前離開，且 3 % 打算馬上離開香港，而 58 % 企業會員則沒有打算離開香港。

至於計劃離開香港原因， 有 62 % 企業會員認為「港區國安法感到不自在」，新冠肺炎疫情下難出外旅遊，亦有 49% 受訪公司稱回鄉探親。

【景氣調查】憂 5 月「黃金周」現新一波疫情 日本兩成企業下年財年凍結或減少招聘見下頁

62 % 企業會員認為「港區國安法感到不自在」

【在家工作】好想回公司上班？調查：8 成打工仔想每周 2 日 WFH見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
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Photo: Pexels

撰文 : 鍾采餘

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