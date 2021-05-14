【香港品牌】疫情未完打機用品「受惠」　電競桌椅瞄準WFH市場收入升一成

新冠肺炎疫情肆虐，去年很多僱員要在家工作（WFH），有電競椅品牌看準機會推出多項針對用戶的周邊產品，不但營業額回升，更順勢開設分店擴充規模。

本地電競椅品牌 售後服務突圍【見下頁】

香港電競椅品牌 Zenox 聯合創辧人司徒軒明表示，Zenox 過往亦有推出電競桌，去年新冠肺炎疫情爆發大部分港人開始家居工作，Zenox 便順應市場推出可調節高度的家居工作枱。

司徒軒明說：「按一個鍵便能調節高度，適合長時間留在家中的用戶。始終長時間坐著，腰很容易僵，偶然站起身並將桌子調高，工作時也會舒服一點，又不會打亂工作節奏。」

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另一方面， Zenox 也推出了有著無線充電功能和多個 USB 充電插口的屏幕座枱架，將屏幕墊高，用戶視線與屏光幕呈水平，就算長時間用電腦也會令頸不舒服，充電位多亦非常實用。

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新產品大受歡迎，Zenox 收入在新冠肺炎疫情微升 2 成。去年 11 月，Zenox 更在屯門開設全新分店。司徒軒明說：「分析客戶資料後，我們發現一半的舊客都是來自屯門、元朗，所以我們便試著在這一區開分店，方便附近用戶。試完便可以買。做週邊是因為想滿足市場需求，實體店是希望可以做到一站式服務，當用戶想買電腦用品、週邊，會先想到我們。」

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