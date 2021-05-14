  • 30°C
香港時間 : 2021514日 (週五) 09:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】演講培訓課程轉網上　營銷虛實結合口碑更易打好

商管策略 08:12 2021/05/14

分享：

不少企業培訓公司在新冠肺炎疫情轉往網上教學，要持續發展需有精準市場定位，有演講培訓公司推出精華班，廣招客戶建立口碑，同時尋求可進一步合作的客戶。

演講培訓專家出書教職場說話技巧　收入捐慈善機構見下頁

「司博禮」創辦人黃銓玉（Yuki） 是全職司儀及演講教練，去年 9 月公司推出演講培訓系列「一生中必修的八堂演講課」網上課程，1 個月便有 110 人報名。她說：「價格實惠是賣點，1 小時課堂每堂 100 元 ，持續 8 個月；見反應不俗，今年 5 月我們籌辦第二期，暫時已有 80 人報名。」

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

人口老化樂齡科技方興　港產智能手杖易入屋搶先機見下頁

黃銓玉表示，課程以實用性為主，例如司儀的技巧、8 分鐘銷售法、如何令對方注意你的說話等等，全是市場需要的技巧。再加上早前她早前出版實體書《一點就明説話法》，而且配合 Facebook 的周期性課程推廣，客源愈來愈多。

黃銓玉坦言，新冠肺炎疫情下不少行家都支撐不住，甚至要倒閉，如果公司要繼續營運必須順應市場，說：「不少老師見到要做網上課都寧願不做，我們就想辧法克服難關，例如加入互動元素增加吸引力，尋求不同機構合作、幫學校做願上課程等等。要解決到生存問題，市場上永遠都是『由細客變大』，大客都是由小班開始累積的，好比做生意要先有 Fans，他們覺得好，再和朋友講，便能夠做到軟口碑，人氣也是可以變現的。」

本地手工香水疫市難突圍　參展比擺市集更易開拓市場見下頁

隨著疫情緩和，「一生中必修的八堂演講課」開始部份轉為實體課，公司生意亦開始重回正軌，Yuki 笑言不少學生在課堂中表現得非常開心，相信之後線上班也會愈來愈好。

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 陳文政

相關文章

【疫市營商】借市集吸納港島客　英國回流90後開純素麵包工房
2021/05/12
【疫市營商】借市集吸納港島客　英國回流90後開純素麵包工房
【職場文化】搞小圈子・變臉不認人？ 5大打工仔最痛恨職場「爛文化」
2021/05/12
【職場文化】搞小圈子・變臉不認人？ 5大打工仔最痛恨職場「爛文化」

你可能感興趣

【疫市營商】借市集吸納港島客　英國回流90後開純素麵包工房
12:23 2021/05/12
【疫市營商】借市集吸納港島客　英國回流90後開純素麵包工房
【職場文化】搞小圈子・變臉不認人？ 5大打工仔最痛恨職場「爛文化」
16:36 2021/05/12
【職場文化】搞小圈子・變臉不認人？ 5大打工仔最痛恨職場「爛文化」
市場拓展 數碼轉型 商業營銷 大學 教練 老師 銷售

上一篇文章

【推廣新招】全球首創用盲盒賣口罩! 提供超過十款可愛 Snoopy 圖案款式 周末限量現貨發售【附全套口罩設計圖】

下一篇文章

【管理Tips】CMO炒完又請返乜玩法？麥當勞、食品加工企業取態各不同
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣