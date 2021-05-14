【疫市營商】演講培訓課程轉網上　營銷虛實結合口碑更易打好

不少企業培訓公司在新冠肺炎疫情轉往網上教學，要持續發展需有精準市場定位，有演講培訓公司推出精華班，廣招客戶建立口碑，同時尋求可進一步合作的客戶。

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「司博禮」創辦人黃銓玉（Yuki） 是全職司儀及演講教練，去年 9 月公司推出演講培訓系列「一生中必修的八堂演講課」網上課程，1 個月便有 110 人報名。她說：「價格實惠是賣點，1 小時課堂每堂 100 元 ，持續 8 個月；見反應不俗，今年 5 月我們籌辦第二期，暫時已有 80 人報名。」

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黃銓玉表示，課程以實用性為主，例如司儀的技巧、8 分鐘銷售法、如何令對方注意你的說話等等，全是市場需要的技巧。再加上早前她早前出版實體書《一點就明説話法》，而且配合 Facebook 的周期性課程推廣，客源愈來愈多。

黃銓玉坦言，新冠肺炎疫情下不少行家都支撐不住，甚至要倒閉，如果公司要繼續營運必須順應市場，說：「不少老師見到要做網上課都寧願不做，我們就想辧法克服難關，例如加入互動元素增加吸引力，尋求不同機構合作、幫學校做願上課程等等。要解決到生存問題，市場上永遠都是『由細客變大』，大客都是由小班開始累積的，好比做生意要先有 Fans，他們覺得好，再和朋友講，便能夠做到軟口碑，人氣也是可以變現的。」

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隨著疫情緩和，「一生中必修的八堂演講課」開始部份轉為實體課，公司生意亦開始重回正軌，Yuki 笑言不少學生在課堂中表現得非常開心，相信之後線上班也會愈來愈好。

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