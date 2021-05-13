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【管理Tips】CMO炒完又請返乜玩法？麥當勞、食品加工企業取態各不同

商管策略 21:41 2021/05/13

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對於市務總監（CMO） 一職應否取消，成為各大企業近年討論的話題。最近食品加工企業通用磨坊（General Mills）取消 CMO 一職，而早在 2019 年已取消職位的麥當勞，卻在去年 6 月重新設立 CMO 一職。對於 CMO 的去留，各大企業未有一致的共識。

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大企業取消全球 CMO 一職離不開兩大因素。首先是公司的整體架構和品牌策略調整，令一些在傳統市務推廣出身的 CMO 對數碼營銷業務並不熟悉。

此外，調整 CMO 職位也是精簡架構和減少營運成本的方式。但這次改革究竟為企業帶來的效用仍是未知之數。很多企業在嘗試取消全球 CMO、分拆原來職位的工作給其他高層或改設其他職位後，又出現重新任命全球 CMO 的情況。

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  • 最近食品加工企業通用磨坊 (General Mills) 就取消 CMO 一職。
  • 麥當勞在去年6月重設CMO一職。
  • 可口可樂早在2017年正式宣布取消全球CMO職位，但到了2019年重新任命亞太地區業務總裁Manolo Arroyo為全球CMO。

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麥當勞由取消到重設 CMO 的時間只有 11 個月，在 2019 年公司全球市務總監 Silvia Lagnado 離職，當時品牌曾表示將不再設立全球 CMO 一職，由兩位分別管理營銷和科技的高級副總裁，直接管理麥當勞的營銷團隊。直至 2020 年 6 月，麥當勞再次重新任命全球 CMO，由原本管理國際業務推廣的 Alistair Macrow 擔任。

但在新冠肺炎疫情過後，品牌在營銷方面特別著重網上營銷，提高 CMO 的重要性。據英國獨立廣告代理商 M&C Saatchi 的調查顯示，有過半數的 CMO 表示在疫情之後他們的話語權有所提升，只有 5% 的受訪者表示不升反降。

美國麥當勞時薪388元無人做 分析：無得 WFH 危險寧願失業見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：General Mills、unsplash、Wikimedia Commons

撰文 : 廖淑瑩

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