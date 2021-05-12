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【生意難做】沖繩手信店「沖繩屋」不敵疫情結業　批政府無支援零售業

商管策略 16:08 2021/05/12

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新冠肺炎疫情下，旅遊勝地沖繩遊客大減，當地零售業受到嚴重打擊。其中，位於沖繩國際通入口的手信店「沖繩屋泡盛蔵」不敵結業。公司表示，疫情下遊客大減，導致店舖生意額大跌難以支付租金，又批評當地政府未有推出措施支援零售業。

Donki 再開分店擴充！東京站店主打手信・高價酒見下頁

「沖繩屋泡盛蔵」結業原因是新冠肺炎疫情下遊客大減，導致公司營業額按年大跌 70% 至 80%。公司表示，在疫情期間長期收支不平衡，令其難以負擔黃金地段的租金而決定結業。

至於公司位於沖繩的另一分店「沖繩屋泡盛蔵美榮橋店」，也在上月結業，公司曾批評當地政府未有像餐飲業般，提供支援金協助旅遊相關的行業。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

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無法外遊奇招救生意 日本旅行社推90分鐘環遊世界見下頁

隨著日本新冠肺炎疫情反覆，將在 7 月舉行的東京奧運能否如期舉行成為外界焦點。國際奧委會早前強調，未有取消或延期打算。

此外，東京奧運原定在今月決定比賽現場的觀眾人數上限，但因應日本近期新冠肺炎疫情再度升溫，委員會可能要到 6 月才能作出最終決定。

餐飲業生意難做 丸亀製麺推烏冬冬甩・烏冬便當極速沽清見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：国際通り、おきなわ屋

撰文 : 廖淑瑩

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