【二代改良版】貼面透氣! SAVEWO 3DMASK HanaR 及 HanaS KF94 立體口罩新上市

香港口罩廠最近不斷推出改良版口罩，今次就為 Hana 多色系列推出新升級版本。



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全新二代目採用改良的 HanaR Regular 標準碼立體剪裁，令口罩更立體更舒適，而且配戴後更顯瘦﹔另外還增加了Small 細碼的 HanaS ，適合中童及小顏人仕。口罩採用全新的 6mm 彩色 Hana 耳帶柔軟順滑，加上透氣物料，更合夏天使用。Hana 口罩採用 SAVEWO Type.Cool+ 過濾技術，有效過濾 99.9%細菌、微塵及病毒，持續效能長達 24小時。呼吸阻力 Breathing 低於 2.4mmH2O，並符合韓國 KF94 及美國 ASTM Level3 規格。

花色系列顏色：

藍色 - 藍雪花 Plumbago

綠色 - 綠桔梗 Eustoma

紫色 - 薰衣草 Lavender

黃色 - 風鈴木 Yellow Pui

粉色 - 河津櫻 Sakura

售價:$169/盒

（30片獨立包裝/盒）



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。