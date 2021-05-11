【一盒齊五款】香港製造!同舟星空 Galaxy 口罩靚色登場

香港口罩廠同舟即將推出 Galaxy 口罩。



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今次是廠方第二款星空口罩，並以 Galaxy 口罩命名。新系列口罩有 5 種設計，各有特色，而且一盒已有齊5 款，十分方便。新星空口罩會在 5 月 12 日中午 15:00 正式登場，但廠方未公有售價和規格詳情。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。