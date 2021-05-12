【勞工法例】入職未過試用期不幸染疫隔離 21 日被解僱 人事顧問：視乎公司經營空間多大

有新入職員工早前在網上問，若因新冠肺炎疫情需雖往隔離中心未能上班，又或試用期間公司因經營問題而解僱員工，後者除了嘆倒霉外還有甚麼可以做或追討？有人事顧問公司表示，一切視乎公司規模，僱主和員工應互相體諒。

要員工1周上班5日半但扣1日糧？人事顧問：公司「月曆日」計工資不算違法【見下頁】

毅知顧問公司董事總經理周綺萍解釋：「試用期意思等同觀察期，而試用期員工不代表正式員工，故公司要解僱只有兩個方法，第 1、予待通知金；第 2 、發放通知期。一般分別在首月 1 日通知，或選擇第二個月 7 日通知，理應公司和僱員雙方對等下進行。舉例，徜若僱員離職需要 3 個月前通知，但公司解僱卻 1 個月通知期，雙方呈不對等條件，這樣會違反勞工法例。」

周綺萍認為：「新冠肺炎疫情下中小企經營困難，有機會因此而放棄你，或許大集團會予員工較多空間，等員工 21 日後復工，事實上視乎公司規模多大，及員工在試用期的表現而定，就算公司在試用期解僱毋須交待原因。」

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▲ 毅知顧問公司董事總經理周綺萍

日日爆Job收唔到工？4 種訣竅踢走負面情緒【見下頁】

勞工及福利局局長羅致光今日（12號）在立法會會議上回應因工感染新冠肺炎的僱員補償問題，當僱員如在非工作期間，因工遭意外而感染新冠肺炎，獲發醫生証明書（須指明僱員不適宜工作的日數，及不適宜工作的疾病或損傷性質等），而僱主須根據《僱傭條例》的規定，或有關僱傭合約的條款，向僱員支付疾病津貼。

已辭職新公司突反口唔請？人事顧問：無法只能盡快正式簽約【見下頁】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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