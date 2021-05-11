再為母親節送餐遲事件回應　瓏門冰室寄感謝卡・現金券補償

繼「瓏門冰室」(龍門冰室) 母親節套餐送餐事件，事後其餐廳負責人張俊傑公開交待，母親節當日送貨過程出現各種突發情況，導致最終延遲送餐時間，並致上衷心道歉，早前歡迎受影響的食客到尖沙咀堂食享 8 折優惠，今日再發帖附上感謝卡、價值 200 元的現金券。

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帖中提及，當中因延遲送餐受影響的 30 位食客，已在星期日（母親節正日）全數退款。至於分發現金券計劃安排。

張俊傑在帖稱，173 位已訂母親節套餐，分別會寄上感謝咭及價值 200 元的現金券，以示感謝及支持；而受影響的外賣自取客戶，到店出示當日取餐確認信息，以換取價值200元現金券，最後他在文末再三道歉，未來瓏門將會有新管理方針，會努力做到更好。

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Photo：「瓏門冰室」Facebook