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【疫市營商】後疫情室內裝修需求急升　藝術油漆搶香港「無法旅行」市場

商管策略 11:26 2021/05/13

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港人在新冠肺炎疫情下有更多的金錢、時間為家居進行全新設計，也有多間商店在疫情緩和後陸續開張，令到室內裝修的需求不斷飆升，有藝術油漆公司推出多款產品滿足市場需求。

本地手工香水疫市難突圍　參展比擺市集更易開拓市場見下頁

Cameleo (Hong Kong) Deco Coating’s 創立於今年 1 月，核心業務為代理波蘭藝術油漆工程施工。該公司銷售部 Allby Wong 說：「藝術油漆方面，無論是品質、硬度，歐洲仍然比亞洲領先，故跟現時香港市場上的產品相比，具有一定優勢。」

Allby 指出，新冠肺炎疫情下港人無法旅行，更有金錢與時間整頓家居；同時香港愈來愈多樓盤落成，業主皆樂意將金錢投資在裝修上；加上疫情轉趨緩和，不同商店陸續開張，室內裝修需求變得更大，令到藝術油漆市場需求愈來愈大。

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女指出，藝術油漆的價格在過往比較極端，不是太便宜便是太貴，低價產品約港幣 670 元一平方米，可是品質參差，甚至半年至 1 年便會爆裂或脱落，高價產品約港幣 2,000 元 1 平方米左右，定價脫離市場並欠缺創新意念，相對下公司的定價在 1,100 至 1,300 之間，以高性價比和豐富創新意念、技術填補市場缺口。

Allby 說：「一般來說藝術油漆只做室內牆身，我們就會做室內、室外和地板，有需要的話我們甚至可以為家具例如廚櫃都油上油漆。方便想要完全設計自己家居配色的消費者。尤其香港天氣較潮濕，牆紙雖然多款式，但比較容易發霉、起邊。而我們可以水洗，又沒有使用年限的藝術油漆會更加適合香港市場。」

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另一方面，對於商業機構來說，有特色的藝術油漆如石面、磚面、威尼斯批灰等風格化樣式能夠一定程度節省室內裝修成本。Allby 解釋：「『磁粉油』可以令牆身帶有磁力，不用在牆身鑽孔加勾便可以貼上金屬相框掛相，也可以用白板筆直接在牆身寫字、擦字，適合商業機構。我們的產品現在市場上反應非常正面，使用過我們產品的客戶甚至會向他們的客戶主動推廣。」

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撰文 : 陳文政

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