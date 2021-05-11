【復古可愛】Good Mask x Keroppi 口罩 三款圖案設計本周開賣

香港口罩廠 Good Mask 表示，即將推出日本 Keroppi 圖案口罩。



【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】

Good Mask 新推出的 Keroppi 圖案授權口罩有三款設計，分別有成人、中童和小童尺寸/款式，並支援 Level 3 防護。新口罩售價為 $110 盒，有 30 片獨立包裝口罩﻿，今星期四 (五月十三日) 開始網上發售，門市同步亦會有少量貨發售。



▼ 點擊圖片放大



Good Mask 口罩規格

BFE, PFE, VFE >99% ﻿

ASTM Level 3 ﻿

EN14683 type II R﻿

STC 正印﻿

成人175*95mm / 160*95mm﻿

中童145*95mm﻿

幼童125*85mm﻿

30 片獨立包裝



售價:$110



口罩購買連結<<

【其他內容】 附購買方法! 韓國製造 SNOOPY KF-AD 口罩售 $59/50個 有成人和中童款

【其他內容】 有優質正印! 香港製造! AiCare Level 2 口罩售 $19/30個



購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。