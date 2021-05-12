【打擊假貨】杜絕電貿平台假貨　Amazon去年阻擋過百億假商品上架

在美國消費者、品牌和議員的長期施壓下，電子商貿平台亞馬遜（Amazon）早前表示，去年已加強行動，阻擋超過 100 億個疑似冒牌貨的商品在平台上上架。

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亞馬遜早前發表首份關於打擊假貨的報告，指出去年斥資超過 7 億美元（約港幣 50 億元），動用過萬名員工阻擋過百億的疑似假商品在平台上售賣，比前年同期增長約 67%。公司又指，隨著疫情期間網上購物活動增加，不法商人試圖在平台售賣冒牌貨品圖利的行為也顯著增加。

Amazon 今年成功阻截假貨的數量上升，歸功於機器學習（Machine Learning）技術，透過自動掃描商品清單，下架任何可疑商品，在銷售前成功阻止假貨；同時為各品牌提供渠道，讓他們自行將平台上的冒牌貨品移除，而不用等待官方行動。

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▲ 隨著疫情期間網上購物活動增加，不法商人試圖在平台售賣冒牌貨品圖利的行為也顯著增加。

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據悉，亞馬遜去年在物流倉庫銷毀至少約 200 萬件冒牌貨品，成功阻止假商品出貨。亞馬遜表示，在平台發售的所有商品中，只有不到 0.01% 的交易收到消費者的假貨投訴。

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