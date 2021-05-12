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【疫市直擊】租金平穩易預算　星馬菜餐廳攻民生區生意更旺

商管策略 18:20 2021/05/12

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全球飲食業經營在新冠肺炎疫情下首當其衝，有本地餐廳表示將來擴張規模會優先考慮潛力更大的民生區，配合市面較罕見的菜系，公司將有較好的發展空間。

「馬六」全港共有 7 間分店，首間店舖創辦於 3 年半前，上一間分店則在去年 7 月疫情裏於荃灣開張。餐廳聯合創辦人 Man 說：「我們主打星馬菜式，例如肉骨茶、海南雞飯等等。上年開分店本身是預期疫情很快便會過，想不到情況持續到現在。」

擺市集・聯盟營銷　加入中式食材Gelato賣出新意見下頁

星馬菜系特色是香料多、味濃郁，頗合港人口味，同時由於市面上較少同類餐館，競爭力不俗，「馬六」生意理想兼可廣開分店；可惜新冠肺炎疫情打亂公司部署，尤其晚市禁堂食更令經營重心要傾向外賣，就算港人消費習慣開始改變，願意外賣代替堂食，生意亦難以追上過往的巔峰時期。

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趁食肆倒閉潮搶舖位開新店　壽司郎成日本疫情大贏家見下頁

Man 說：「現在外賣與堂食生意比例為 3 : 7 左右。我們會做多些折扣優惠去吸引客人叫外賣，但和堂食比仍有很多掣肘，現在我們好難做到家庭客、聚會客，之前 6 人家庭堂食時可以叫 8 至 9 款菜，甚麼都試一點。外賣基本上就一人一份，填肚為主。現在我們都要跟市場做，不敢加價。」

恢復晚市堂食洗碗工場未受惠　夥同行共用送貨車隊自救見下頁

Man 稱已暫緩開分店念頭，會謹慎觀望市場，未來如果再開分店。定然首選民生區。他坦言遊客區、市區租金雖然有所下降，但市場潛力不及民生區，現在民生區的舖位租金維持平穩狀態，恐怕跟大家都想做街坊生意有關。

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撰文 : 陳文政

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