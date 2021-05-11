【另類商機】LEGO 首推ASMR音樂清單 「砌積木聲」引發童年回憶撈商機

最近市場上吹起一股「ASMR」熱潮，就連現積木生產商樂高（LEGO）也推出積木組裝音樂清單，透過播放「砌積木聲」、物體碰撞、紙張翻頁和打開塑膠積木箱的聲音，勾起聽眾兒時組裝積木的回憶，繼而引發購物意慾。

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音樂清單共有 7 首曲目，仔細瀏覽每首歌名後發現，會發現當中的趣味。例如在〈Built for two〉中 ，可以聽到玩積木時發出的聲音、在地板上撥動積木以及翻閱紙張的聲音。但在〈Searching for the one（Brick）〉 中，則可以聽見一些有目的的聲音元素編排，好像有人在一堆混亂的積木堆中翻找並且在找到後拿出來放在一旁，反覆進行這個動作。

樂高的創意總監 Primus Manokaran 表示，他不傾向將這些曲目單純歸類為「音樂」，正確來說這些曲目是一系列的「白噪音（white noise）」。他希望透過每首長達 30 分鐘的曲目能帶給人們放鬆和促進正念的效果。

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▲ 森永沒有為產品推出廣告，只透過網上影片傳達吃雪條時所產生的「Pakipaki」聲，令產品在 2017 年的銷量是 2013 年的 3 倍。

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用 ASMR 創造商機的企業有不少，其中日本食品商森永在 2013 年推出一款朱古力味雪條。然而，產品在 2017 年時銷量突然大增 3 倍，全靠一段「咬雪條聲音」的影片。

原來在 2016 年，森永與感官訊息工程專家研究商品發現，雪條 7mm 厚朱古力外層的「質地」和「聲音」令人喜愛。最後，森永沒有為產品推出廣告，只透過網上影片傳達吃雪條時產生的「Pakipaki」聲，令產品在 2017 年的銷量是 2013 年的 3 倍。

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Photo：Various Artists