【另類商機】LEGO 首推ASMR音樂清單 「砌積木聲」引發童年回憶撈商機

最近市場上吹起一股「ASMR」熱潮,就連現積木生產商樂高(LEGO)也推出積木組裝音樂清單,透過播放「砌積木聲」、物體碰撞、紙張翻頁和打開塑膠積木箱的聲音,勾起聽眾兒時組裝積木的回憶,繼而引發購物意慾。

走簡約風更易認有利促銷 可口可樂換新包裝增購物慾【見下頁】

音樂清單共有 7 首曲目,仔細瀏覽每首歌名後發現,會發現當中的趣味。例如在〈Built for two〉中 ,可以聽到玩積木時發出的聲音、在地板上撥動積木以及翻閱紙張的聲音。但在〈Searching for the one(Brick)〉 中,則可以聽見一些有目的的聲音元素編排,好像有人在一堆混亂的積木堆中翻找並且在找到後拿出來放在一旁,反覆進行這個動作。

樂高的創意總監 Primus Manokaran 表示,他不傾向將這些曲目單純歸類為「音樂」,正確來說這些曲目是一系列的「白噪音(white noise)」。他希望透過每首長達 30 分鐘的曲目能帶給人們放鬆和促進正念的效果。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗 先問自己4個關鍵問題【見下頁】

▲ 森永沒有為產品推出廣告,只透過網上影片傳達吃雪條時所產生的「Pakipaki」聲,令產品在 2017 年的銷量是 2013 年的 3 倍。

iMac 捨簡約風回歸多彩外殼 蘋果轉極繁設計易吸客?【見下頁】

用 ASMR 創造商機的企業有不少,其中日本食品商森永在 2013 年推出一款朱古力味雪條。然而,產品在 2017 年時銷量突然大增 3 倍,全靠一段「咬雪條聲音」的影片。

原來在 2016 年,森永與感官訊息工程專家研究商品發現,雪條 7mm 厚朱古力外層的「質地」和「聲音」令人喜愛。最後,森永沒有為產品推出廣告,只透過網上影片傳達吃雪條時產生的「Pakipaki」聲,令產品在 2017 年的銷量是 2013 年的 3 倍。

快剪店開在廁所邊・書店書籍只以封面示人?車站店舖賺錢的秘密【見下頁】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發? 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知!

盡覽香港企業銷售和推廣情報:

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First,搶睇商機】

Photo:Various Artists