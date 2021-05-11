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【平價飯難做？】營業時間縮短・禁酒令影響　松屋14年來再錄得赤字全年虧損逾億

商管策略 14:13 2021/05/11

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新冠肺炎疫情下，餐飲業經營困難。主打平價牛肉飯的「松屋」相隔 14 年再次錄得赤字，受食肆營業時間縮短及禁酒令影響，公司截至今年 3 月底全年虧損23 億日圓（約港幣 1.6 億元） 。

餐飲業生意難做 丸亀製麺推烏冬冬甩・烏冬便當極速沽清見下頁

松屋早前公布年度業績，受新冠肺炎疫情下，東京政府規定食肆縮短營業時間和禁酒令影響，營業額按年下跌 11.4% 至 944 億日圓。公司相隔 14 年再錄得赤字，截至 3 月底全年虧損 23 億日圓。

松屋未有訂下今年的業績目標，僅表示因新冠肺炎疫情嚴重打擊業務，現階段要估計業績目標是非常困難。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

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市愈差愈有生意！日本零售業小店收入連續11年增長見下頁

雖然日本餐飲業一片愁雲慘霧，但仍然有品牌在疫市下取得不錯的成績。其中壽司郎母公司 FOOD & LIFE COMPANIES 早前公布業績，在 2020 年 10 月至2021 年 3 月期間的營業額比前年同期增加 10.1% 至 1,190 億日圓，而盈利則上升 59.2%，是集團同期史上最亮麗的業績。公司表示，在疫情期間外賣專門店及海外分店成績特別好，品牌會繼續積極開拓新門店。

節省成本可以去到幾盡？日本咖啡店用「尖叫雞」代替電子鐘見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：隨意窩、松屋フーズ

撰文 : 廖淑瑩

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