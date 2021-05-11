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【疫市擴張】Donki 再開分店擴充！東京站店主打手信・高價酒

商管策略 17:48 2021/05/11

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在新冠肺炎疫情下，香港市民雖然無法到日本旅遊，但零售商唐吉訶德（ドン・キホーテ）仍極積拓展本地市場，為疫後旅遊業復甦做好準備。該公司最近宣布，將在東京站地下街開設「菓子Donki・酒Donki」(お菓子ドンキ・お酒ドンキ) ，主打手信及高價酒類。

不怕 Donki・AEON 競爭！業務スーパー 在香港兩年內開至少 10 間分店見下頁

Donki 新店將於 5 月 21 日在東京車站內的地下商店街「八重洲地下街」開業，與一般 Donki 不同，店內主要售賣亞洲各地手信、紅酒、手工啤酒及派對飲品等，方便遊旅客在車站商場選購各式手信。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

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無法外遊奇招救生意 日本旅行社推90分鐘環遊世界見下頁

唐吉訶德（ドン・キホーテ）除了在日本開設各類型店面，同時極拓展海外市場，如在香港已開設 7 間 DON DON Donki，有消息指新開的分店將選址東九龍淘大商場。

日本酒莊發文指DONKI賣貨有問題？港酒商：QR碼需顯示保障消費者見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：DonDonDonkiHK

撰文 : 廖淑瑩

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