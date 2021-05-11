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Lv 3 高防! 盾牌 Slim 系列多色口罩 正式上架

行內熱話 01:35 2021/05/11

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盾牌表示，最新的 Slim 系列多色口罩正式在各間門市上架。
                                      
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】  

盾牌 ASTM Level 3 外科口罩最新的 Slim 系列，正式在各門市發售。Slim 系列採用 160x95mm 尺寸，更適合女士使用。此口罩更提供 ：紫色、粉紅、黃、藍、灰、白色選擇。口罩價格為 $3/個、$70/50 個，全為獨立包裝。 

【其他內容】  附購買方法! 韓國製造  SNOOPY KF-AD 口罩售 $59/50個 有成人和中童款

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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