Lv 3 高防! 盾牌 Slim 系列多色口罩 正式上架

盾牌表示，最新的 Slim 系列多色口罩正式在各間門市上架。



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盾牌 ASTM Level 3 外科口罩最新的 Slim 系列，正式在各門市發售。Slim 系列採用 160x95mm 尺寸，更適合女士使用。此口罩更提供 ：紫色、粉紅、黃、藍、灰、白色選擇。口罩價格為 $3/個、$70/50 個，全為獨立包裝。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。