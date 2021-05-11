【附購買方法】韓國製造! SNOOPY KF-AD 口罩售 $59/50個 有成人和中童款

網店 MCNG Shop 正發售 SNOOPY KF-AD 口罩。



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今次店方發售的 SNOOPY 口罩為韓國製造，並採用 KF-AD 標準製造。KF-AD (Korea Filter Anti-Droplet) 物料比一般 KF94 輕薄，所以會比較透氣舒服，當然防護力亦不及 KF94 口罩。此口罩為白色設計，正面壓印上 SNOOPY 圖案，並分為成人和中童尺寸。售價方面，SNOOPY 口罩一盒 50 個售 $69，購買 3 盒以上則為 $59，預計約 6 月 28 日到港。



SNOOPY 口罩規格



-KFAD 標準



-BFE>95%﻿

-尺寸成人 (17.5 x 9.5cm)/中童 (15 x 9.5cm)

-白色

-每盒50片 (非獨立包裝)

-韓國製造

售價:$69

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。