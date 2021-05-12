【疫市營商】借市集吸納港島客　英國回流90後開純素麵包工房

新冠肺炎疫情下市民更著重健康，英國回流 90 後打破傳統素食觀念，5 年前自設素食私房菜，疫情下私房菜生意曾一度維持零收入，靈機一觸下將供應私房菜的天然酵母麵包，去年疫市擴充開拓純素麵包工房，因兩間舖座落九龍區，借港島區市集吸納新客群。

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Ovule 創辦人潘祖兒（Pamela Joey）表示：「我們是樓上私房菜，宣傳始終局限性，主要靠 Instagram 推廣品牌，新冠肺炎疫情下經營需兼顧客人預約等問題，加上只做晚市，故限聚令收緊對私房菜影響非常大，改為只做周末午市一輪生意，每周轉餐牌菜式，同時自己喜歡試新事物，餐牌菜式轉換成韓式、泰式或大牌檔主題素食菜式，吸納回頭客和拓展新客源。」

近年來參與短期市集售賣天然酵母麵包，潘祖兒萌生開店念頭，直至去年開設純素麵包工房。

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潘祖兒機緣巧合下疫市擴充新業務，去年 12 月在深水埗開麵包店，對於選址她又說：「香港租金昂貴，而私房菜的廚房在九龍區，且深水埗區多咖啡店、年輕人聚集地方，我覺得他們喜歡試新事物，故選擇深水埗非港島區。」疫情下關關難過，關關過。她憶述，Ovule 開張時，店舖對面經常出現檢測流動車，彷佛店舖身處「疫區」之中。

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本身喜歡素食的潘祖兒，曾就讀藍帶國際學院，英國回港後透過私房菜宣揚健康素食，短短 5 年間開設兩間素食店，最近參與糖廠街市集「料理達人秘笈」計劃，並在糖廠街擺市集。

她又說：「糖廠街市集具名氣，我覺得參與市集增加曝光率，因應市集主題推出麵包以外種類，包括三文治等等；事實上與市集客人閒談間，發現熟客大多數在港島客，但兩間舖座落九龍區，因此想構思港島區短租舖。」

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