【有優質正印】香港製造! AiCare Level 2 口罩售 $19/30個

深水埗電子特賣城再有特價口罩發售。



【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】

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今次店方發售的為中童尺寸口罩，口罩為香港製造、由 AiCare 生產。口罩支援 Level 2 和 PFE/BFE>98% 防護，加上獲發 STC (香港標準及檢定中心) 優質「正」印，質素有保證。此口罩售價為 $19，一盒有 30 個。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。