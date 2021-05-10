【老細回應】瓏門冰室母親外賣超級延誤　張俊傑：盡力補救但已無心戀戰

「瓏門冰室」(龍門冰室) 應母親節推出 4 人、6 人、及8人母親節套餐供食客選擇，提供港九新界外賣送餐服務，惟送餐時間長令食客不滿；事後「瓏門冰室」負責人張俊傑公開交待事件始末，坦然有點「意興闌珊」。



【公關災難】瓏門冰室母親節外賣送餐時間亂籠食客不滿 老闆道歉： 會有交代【見下頁】

「瓏門冰室」(龍門冰室)於 5 月 10 日下午先後發帖稱，母親節套餐構思是係尖沙咀「廚房大佬」一同設計，因最近的海鮮菜式和煲仔菜大獲好評，主要圍繞這兩款主菜設計餐單 (見下圖)，剛推出預訂反應熱烈，「星期中嘅訂單食客非常滿意」。



內文又指，星期六及日的訂單愈多，採取不同策略應對，包括：母親節前兩日起截單、分店與司機團隊商量運作，尖沙咀鋪負責港島、九龍加將軍澳地區客人，而沙田負責新界地區客人，每間鋪早準備食材和「外賣套裝」，當中包含保溫袋、餐具及汽水。

【疫市營商】加推補身套餐・散水餅 養顏食品商搶母親節商機【見下頁】

張俊傑在帖繼續解釋，「瓏門冰室」統計昨晚母親節尖沙咀鋪及沙田舖，合共 30 張定單，早上食材處理出問題，致客服通知客人更改其他海鮮，直到下午 4 時沙田區未能製作一個套餐，而缺乏溝通安排下問題下接近 6 時「一單外賣套餐都未包好」，惟外送團隊順利 3 時出車，豈料廚房出單機死機，需要人手寫單，直至晚上 9 點多才重新整理所有定單，但客人接到食物已近 10 時。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【母親節】都市人節奏快壓力大 港產護膚品加推減壓精油攻女性市場【見下頁】

張俊傑最後向顧客衷心道歉，大時節日令客人有不愉快的經歷，不能原諒的錯誤，作出深感抱歉，並提出曾落訂母親節套餐的食客，歡迎到尖沙咀分店堂食，可享全單 8 折優惠。他在文末提到，可以的話希望有人可接手瓏門，「如果您有興趣買瓏門，Inbox我呀」。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：「瓏門冰室」Facebook