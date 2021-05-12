【米芝蓮甜品店】300萬加盟費一樣婉拒 　保證味道保住招牌最重要

「佳佳甜品」開業近40年，最近 6 年連奪米芝連街頭小食店推介，聲名大噪。雖然有意擴充規模，但仍未找到保證分店與主店味道處於同樣水平的方法，老闆坦言第一步至為重要，要步步為營、非常謹慎，為了保住招牌，就算有其他公司想加盟，現階段也盡數婉拒。

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佳佳甜品第二代傳人招永鏡指出，近年不少人向他表示加盟意向，包括內地公司、香港上市公司，甚至明星等等，部份人更是開出極優厚的條件，例如 300 萬加盟費，又或者在香港大力投資一次過開 20 間分店，待業績足夠就籌備上市。

招永鏡笑言自己確想賺錢，但開分店最大的難題是控制品質，所以直到現時佳佳仍未開辦另一間香港分店，他說：「我們有想過在港島開分店的，但技術難題還未想到辦法克服。人手，材料採購都是困難點。我不希望佐敦主店是我主理，但港島區又變做另一個師父做。但是如果全部出自我手，運輸又是大問題。經營品牌是一件好困難的事，我不想爸爸傳給我的名在我這一代弄臭。現在是網絡時代，產品一出事，便是醜事傳千里。」

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至於加盟店，又或者接受投資一次過開大量分店，招永鏡坦言如果不能做到間間舖都有本店水準，只是為開舖而開舖，就是本未倒置，又說：「用上了佳佳的名，但做不到佳佳的味道，到時真的開了很多分店我又做不到合夥人想要的品質，只是雙輸局面。做糖水最難是找人材，想培訓一個合格的師父最少要 3 年，我又不可能短時間內教 10 多名師父出來。當然投資人會想用機械來幫手整，但味道又怎保證？糖水材料又是另一個大問題，例如蕃薯方面，我現時只光顧果欄某間供貨最好的供應商，你突然之間說要買多 20 倍貨，是不是真的處理到？是不是種種材料都做得到？這些問題很難解決的。」

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招永鏡表示，希望以高標準要求來維護甜品品質，務求客人能品嚐到父親開業 40 年來的一貫初心。他又說：「希望客人能品嚐到傳統糖水最好的味道與感動。我希望努力守護到對父親、對品牌的承諾，所以在擴點策略仍是會保守謹慎。」

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