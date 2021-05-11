【救市攻略】無法外遊奇招救生意　日本旅行社推90分鐘環遊世界

受新冠肺炎疫情影響，市民難以外遊的情況下，網上旅遊成為日本旅遊業挽救生意的策略。有旅行社推出「90分鐘環遊世界」的項目，短短 1 年已舉辦約 3,900 場，吸引 6 萬人參與。

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日本大型旅行社 HIS 早前推出「環遊世界」網上旅遊項目，遊覽印度、夏威夷、土耳其等 5 個國家的城市，由當地導遊直播介紹旅遊景點。項目的賣點是全程只需 90 分鐘，就可以遊覽世界各地的景點。HIS 去年 4 月起推出網上旅遊，目前已舉辦約 3,900 場，接待近 6 萬名用戶。

另一旅行社 Club Tourism 就以參觀虛擬博物館和美術館作主打。導遊在埃及開羅博物館進行現場直播，介紹館內的展品。至於旅遊預訂平台 VELTRA 透過直播寺院等節目，讓觀眾學習各國文化和宗教，目前已有 2 萬多人參與。

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▲ HIS 在去年 4 月起推出線上旅遊，目前已舉辦約 3,900 場，接待近 6 萬名用戶。

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雖然不少日本旅行社以網上旅遊作主打，但當地大型 JTB 則主攻電子商貿。JTB 將在夏威夷和馬來西亞的商場舉行「網上購物遊」。透過當地導遊在各店舖的直播、介紹限定商品等，觀眾可以從專用網頁購買各種商品。

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Photo：HIS_kaigaihatsu@Twitter、HIS_エイチ・アイ・エス@YouTube