【人工培植肉】Future Meat 雞胸肉明年推出　減價搶攻肉類市場

疫情下都市人更著重健康，植物肉商至今大行其道，隨植物肉商 Beyond Meat 和 Impossible Foods 致力將植物肉推廣大眾化，產業規模進一步擴大。最近以色列初創企業 Future Meat Technologies 早前宣布將新培養人工肉，生產成本削減近一半。

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外媒報道，以色列初創企業 Future Meat 宣布其實驗室培植雞肉，在商業可行性方面取得突破，數個月內便將生產成本削減了近半。目前生產 110 克雞胸肉的成本，略低於 4 美元（約港幣 31 元）；預計 14 個月可推出市場，售價約 8 年便可真雞肉相若。

翻查資料，Future Meat 的投資商分別為食品加工及製造公司，包括：美國泰森食品公司 Tyson Foods 、農產交易商 Archer Daniels Midland（ADM） 和 S2G。

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▲ Future Meat目前生產 110 克雞胸肉的成本，略低於 4 美元（約港幣 31 元）。

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至於台灣媒體透露，今年年初 Future Meat 先公布削減 7.5 美元（約港幣 58 元）的還低，遠低 2013 年培植肉推出時 30 萬美元（約港幣 2,300,000 元）。另一美國植物肉商 Beyond Ｍeat 有類似目標，期望在 2024 年前業內旗下至少有 １ 款食品的價格跟真肉同價。

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Photo：future-meat.com、future-meat Facebook