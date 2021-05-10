【各有兩款】Good Mask Barbie +Thomas 口罩 Lv3 可愛上市

香港口罩廠 Good Mask 表示，開售 Barbie 和 Thomas 口罩。



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Good Mask 今次推出 Barbie 和 Thomas 口罩，各有 2 款設計。此口罩為 Premium 版，提供牛油紙底親膚層，既透氣又舒適，夏天用一流! 口罩全為 Level 3 規格，一盒 30 片獨立包裝售 $110。

1.Barbie 款式(Summer Wave / Shiny Me)﻿

尺寸Size : 成人175*95mm / 160*95mm﻿

售價 : $110/ 盒 (30片獨立包裝)﻿

每個款式均有175mm/160mm﻿

2.Thomas & Friends 款式 (Journey Start / Awesome Me) ﻿

尺寸Size : 中童145*95mm / 幼童125*85mm﻿

售價 : $110/ 盒 (30片獨立包裝)﻿

每個款式均有145mm/125mm ﻿

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出貨期：一個月內﻿



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。