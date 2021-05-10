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【有工無人做】美國麥當勞時薪388元無人做　分析：無得 WFH 危險寧願失業

商管策略 16:07 2021/05/10

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在新冠肺炎疫情下，美國有過百萬人失業。但麥當勞早前招聘時薪 50 美元（約港幣 388 元） 的煎漢堡扒員，卻乏人問津。疫情下美國「有工無人做」的情況嚴重，《經濟學人》分析 3 大原因。

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為解決失業人士的生計，美國政府今年春天再次向每個人發放 1,400 美元 (約港幣 10,872 元) 的紓困金。除外，美國政府還向每名失業人士每周發放 300 美元 （約港幣 2,329 元）的失業津貼。在失業人口中，每 10 人就有 4 人單是領取失業津貼，所得的資助比自己之前的工作還多。有經濟學家批評，這些津貼過度慷慨，讓勞工寧願繼續失業。

不過《經濟學人》指出，這不會是勞工短缺的主因。去年美國發放失業人士的津貼更慷慨，每週有 600 美元，但津貼在去年夏天停止，並未影響整體就業率。

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《經濟學人》指出第 2 個勞工短缺的原因，是與工種有關。醫護、娛樂和酒店業的職位空缺最高，因為這些行業需要人與人近距離接觸，導致員工更易染疫。

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《經濟學人》指出第 2 個勞工短缺的原因是跟工種有關。醫護、娛樂和酒店業的職位空缺最高，因為這些行業需要人與人近距離接觸，導致員工更易染疫。相較之下，能夠保持社交距離或處於戶外空間的行業，勞工短缺情況不太嚴重。

求職網站 ZipRecruiter 一項調查發現，超過一半受訪者表示，他們偏好能夠在家工作（WFH）職位，有 45％ 的人表示即使疫情結束，他們也希望能在家工作。ZipRecruiter 經濟學家 Julia Pollak 表示，僱主在疫情過後，可能需要提供彈性的工作型態，才能吸引應徵者。

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最後一個原因是，新冠肺炎疫情導致就業市場結構及型態大洗牌。疫情下消費者習慣改變，令某些工種的需求大增或減少。各地之間的職位流失情況差距也加劇，《經濟學人》分析 400 個美國地區發現，某些地區的就業增長差距是疫情前的 2 倍。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：Dreamstime、unsplash

撰文 : 廖淑瑩

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