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​​​​​​​【公關災難】瓏門冰室母親節外賣送餐時間亂籠食客不滿　老闆道歉： 會有交代

業界頭條 17:25 2021/05/10

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今年母親節受新冠肺炎疫情影響，不少子女選擇外賣速遞母親節套餐，與家人享天倫樂，慶祝母親節更安心。

「瓏門冰室」在母親節前夕推出母親節套餐，兼營送貨服務，覆蓋範圍遍布港九新界，有點取外賣送貨的食客揚言，食物質素下降「中咗大伏」。

【母親節】母親節網銷急凍餸包 解決都市忙碌媽媽「痛點」見下頁

「瓏門冰室」日前於社交平台上載母親節套餐菜單，菜式種類包括煲仔菜、海鮮、燒味及炒飯系列，分別 4 人餐、6 人餐及 8 人餐供食客選擇，內文提到「應該就同瓏門一貫作風一樣，實食唔晒」，網民對母親節套餐反應熱烈，惟對套餐送貨的時間安排不明，紛紛留言查詢，而「瓏門冰室」在貼文提到送外賣需預早約實指定時間、「保溫袋熱辣辣送到畀你」。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

有食客網上發帖聲稱，點選「瓏門冰室」母親節 6 人份量套餐，9 個人（6 大人及 3 小朋友）用餐後仍出現剩下餸菜情況，當中原因是「太難食，啃唔落」、「只好倒咗去」。食客除了將每種菜式點評一番，批評椒鹽鮮魷菜式份量極少「外賣焗淋曬」、炸蟹鉗似「又軟又淋嘅麵糰」；更有網民留言指「高估了廚房處理食物的速度」影響食物質素。

「瓏門冰室」今日發帖文公開道歉，內文提到「昨晚之延誤我難辭其咎，對唔住各位」，並宣布今日稍候會給大家一個交代。

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Photo：瓏門冰室 Facebook

撰文 : 鍾采餘

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