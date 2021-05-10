  • 29°C
香港時間 : 2021510日 (週一) 20:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】日本酒莊發文指DONKI賣水貨？港業界：QR碼需顯示保障消費者

業界頭條 14:44 2021/05/10

分享：

日本清酒「醸し人九平次」Facebook 官方專頁發帖，指香港  DON DON DONKI 售賣的該公司產品並非經官方渠道入貨，產品更貼上了白色 label ，掩蓋酒莊 QR code。

拍短片教清酒食物配搭 代理商擴展散客市場見下頁

「醸し人九平次」對清酒有著嚴格品控，部分產品列明必須冷藏，惟 DONKI 發售日本酒時將貨品放於常溫貨架，可能造成品質下降，故九平次未跟 DONKI 達成合作。

「醸し人九平次」在表示，收到來自香港的舉報，指香港 DONKI 售賣的九平次清酒 QR code（二維碼）被遮蓋，貼文表示，香港 DONKI 的做法無法接受、不可原諒、不道德。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

本地手工香水疫市難突圍　參展比擺市集更易開拓市場見下頁

專頁又表示，經非官方渠道進口的貨品，產品質量難保證，質疑香港 DONKI 遮蓋能追溯酒莊和製造資訊的 QR code 的動機，貼文亦指出名為另一家名為「酒虎」的店也在沒有得到他們授權下出售「醸し人九平次」，請消費者留意，並希望網民廣發有關訊息。

人口老化樂齡科技方興　港產智能手杖易入屋搶先機見下頁

專營日本清酒零售、批發業務的泉正公司創辦人黎少平解釋，九平次對於酒的溫度管理非常嚴格，因為溫度控制差，酒會變味或者加速老化，達不到酒莊對於酒的理想預期。他說：「二維碼方面，並非所有酒莊都設有二維碼，部份有名氣的酒莊就會在包裝上加入二維碼，方便飲家找到酒或酒莊資訊。而酒的資訊多了，消費者亦會容易知道清酒的狀態。」

一文看清：港九食肆休業重開狀況及營業時間【持續更新】

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

撰文 : 陳文政

相關文章

【母親節】母親節網銷急凍餸包　解決都市忙碌媽媽「痛點」
2021/05/08
【母親節】母親節網銷急凍餸包　解決都市忙碌媽媽「痛點」
【疫境自強】棄高薪金融業開餐廳　菲律賓華僑創業疫市再起步
2021/05/09
【疫境自強】棄高薪金融業開餐廳　菲律賓華僑創業疫市再起步

你可能感興趣

【母親節】母親節網銷急凍餸包　解決都市忙碌媽媽「痛點」
09:23 2021/05/08
【母親節】母親節網銷急凍餸包　解決都市忙碌媽媽「痛點」
【疫境自強】棄高薪金融業開餐廳　菲律賓華僑創業疫市再起步
14:09 2021/05/09
【疫境自強】棄高薪金融業開餐廳　菲律賓華僑創業疫市再起步
商業營銷 清酒 QR Code 批發 零售 香港 日本

上一篇文章

​​​​​​​【公關災難】瓏門冰室母親節外賣送餐時間亂籠食客不滿　老闆道歉： 會有交代

下一篇文章

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣