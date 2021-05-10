【疫市營商】日本酒莊發文指DONKI賣水貨？港業界：QR碼需顯示保障消費者

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日本清酒「醸し人九平次」Facebook 官方專頁發帖，指香港 DON DON DONKI 售賣的該公司產品並非經官方渠道入貨，產品更貼上了白色 label ，掩蓋酒莊 QR code。
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「醸し人九平次」對清酒有著嚴格品控，部分產品列明必須冷藏，惟 DONKI 發售日本酒時將貨品放於常溫貨架，可能造成品質下降，故九平次未跟 DONKI 達成合作。
「醸し人九平次」在帖表示，收到來自香港的舉報，指香港 DONKI 售賣的九平次清酒 QR code（二維碼）被遮蓋，貼文表示，香港 DONKI 的做法無法接受、不可原諒、不道德。
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專頁又表示，經非官方渠道進口的貨品，產品質量難保證，質疑香港 DONKI 遮蓋能追溯酒莊和製造資訊的 QR code 的動機，貼文亦指出名為另一家名為「酒虎」的店也在沒有得到他們授權下出售「醸し人九平次」，請消費者留意，並希望網民廣發有關訊息。
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專營日本清酒零售、批發業務的泉正公司創辦人黎少平解釋，九平次對於酒的溫度管理非常嚴格，因為溫度控制差，酒會變味或者加速老化，達不到酒莊對於酒的理想預期。他說：「二維碼方面，並非所有酒莊都設有二維碼，部份有名氣的酒莊就會在包裝上加入二維碼，方便飲家找到酒或酒莊資訊。而酒的資訊多了，消費者亦會容易知道清酒的狀態。」
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撰文 : 陳文政