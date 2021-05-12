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【SME學堂】英國品牌竟成日本名物？KitKat用「哈默定律」攻入日本市場

商管策略 08:14 2021/05/12

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不少人到日本旅遊，總會購買當地限定的 KitKat 限定版朱古力。但這個源自英國的產品，利用「哈默定律（Hammer Law）」反客為主打入日本市場，意外變成「日本名物」，成為訪日遊客必買的手信。

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「哈默定律」是指，天下沒有做不成的生意，視乎企業是否懂得「攝位」、創造需求。這個理論源於美國企業家、西方石油公司董事長 Armand Hammer。他在學生時期起已涉足不同領域，如：鉛筆製造、藝術品收藏、釀酒，每個事業都取得成功，直至最終投身石油業，成為世界石油業的巨頭之一。

至於 KitKat 朱古力也善用「哈默定律」，成功創造需求，令產品銷量大增。KitKat 在 1973 年進軍日本市場，長年使用「Have a break, have a KitKat」廣告口號。雖然產品銷量穩定，但銷量經常落後於另一零食品牌 Pocky。

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當時前雀巢日本 CEO 高岡浩三利用「諧音梗」，成功為產品創造需求。2001 年他擔任市務部部長時，他發現高中生最大的壓力來源是考試。他亦發現 KitKat 的日語發音「キットカット kito kato」與日本九州方言「一定勝利」（きっと勝つ kitto katsu）的發音相似，於是在九州發起全國的考生應援活動，引起熱烈迴響。

在這次的巧合下，KitKat 就與「守護考生」畫上等號。至今，KitKat 只要到考試期間，營收就會三級跳，品牌也成功開拓情人節以外的朱古力市場。有民調顯示，日本人心中的幸運物，第一名是神社御守，第二名就是 KitKat，每日銷量達 400 萬個。

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KitKat 更研發過百種口味，變成「日本名物」。雀巢（Nestle）起初推出的普通口味並不受歡迎，但 2002 年推出的「北海道哈密瓜口味」引起熱潮，許多旅客到北海道是為了購買當地限定的哈密瓜 KitKat。雀巢因此發現，重視禮俗的日本人外出旅遊必買手信，加上日本各地有不同特產，「限量、在地化、季節性」就創造了一種「稀少性」，讓人有一種非買不可的感覺。至今，品牌已推出 350 款以上的特色口味 KitKat。

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Photo：dreamstime、 KitKat Chocolatory、Live Japan

撰文 : 廖淑瑩

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