【仲有得開】不怕與 Donki、AEON 競爭! 業務 スーパー 在香港兩年內開至少 10 間分店

最近日本連鎖超市「業務スーパー」在大埔開設首間分店，引起市民討論。近幾年不少日本零售商大舉進軍香港，其中 Donki 可算是當中的代表者，店舖不論平日還是假人都擠滿顧客。至於主打平價的「業務スーパー」在競爭激烈的情況下，仍然在香港開業，公司計劃在未來 兩年內在全港開設至少 10 間門店。

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雖然香港有不少零售商，如 Sogo、AEON、 Apita 和 Donki 等售賣日本產品，不過「業務スーパー」香港店負責人接受《NNA》訪問時表示，即使本地市場充斥大量日本產品，但大部分店舖售賣相同產品，未能吸引顧客購買，因此店舖需引入更多創新的產品，以吸引本地顧客。

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此外，「業務スーパー」選擇在大埔開設店舖也成為市民的關注點。業務スーパー」負責人指，公司十分注重本地發展，加上大埔區不是遊客聚集的地區，加上並非旅客的購物點，因而旅選擇在該區開設首間店舖。負責人透露，公司計劃在未來 兩年內在全港開設 10 至 15 間門店。 「業務スーパー」超市 第二間分店計劃在今年內開業，主要客群仍然是本地家庭消費者。

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Photo：Don Don Donki