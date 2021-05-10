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【仲有得開】不怕 Donki・AEON 競爭！業務スーパー 在香港兩年內開至少 10 間分店

商管策略 16:24 2021/05/10

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最近日本連鎖超市「業務スーパー」在大埔開設首間分店，引起市民討論。近幾年不少日本零售商大舉進軍香港，其中 Donki 可算是當中的代表者，店舖不論平日還是假人都擠滿顧客。至於主打平價的「業務スーパー」在競爭激烈的情況下，仍然在香港開業，公司計劃在未來兩年內在全港開設至少 10 間門店。

業務スーパー 香港賣冒牌日本貨？神戶物產：大埔店非加盟直營關係見下頁

雖然香港有不少零售商，如 Sogo、AEON、Apita 和 Donki 等售賣日本產品，不過「業務スーパー」香港店負責人接受《NNA》訪問時表示，即使本地市場充斥大量日本產品，但大部分店舖售賣相同產品，未能吸引顧客購買，因此店舖需引入更多創新的產品，以吸引本地顧客。

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【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

此外，「業務スーパー」選擇在大埔開設店舖也成為市民的關注點。業務スーパー」負責人指，公司十分注重本地發展，加上大埔區不是遊客聚集的地區，加上並非旅客的購物點，因而旅選擇在該區開設首間店舖。負責人透露，公司計劃在未來兩年內在全港開設 10 至 15 間門店。「業務スーパー」超市第二間分店計劃在今年內開業，主要客群仍然是本地家庭消費者。

首間日本業務超市殺入香港! 「大件夾抵買」成超市特色？【多圖】見下頁

Walmart 出售西友超市經營權 日本超市2招結合美日銷售文化見下頁

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Photo：Don Don Donki

撰文 : 廖淑瑩

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